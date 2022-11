Bild zu Iran-Protesten geht viral: Das Original ist in Wolfsburg

Ein Bild wird zum ausdrucksstarken Symbol für die Protestbewegung von unterdrückten Frauen im Iran – doch kaum jemand weiß, dass das Original gerade im Kunstmuseum Wolfsburg ausgestellt ist. Das Werk von der iranischen Künstlerin Newsha Tavakolian trägt den Titel „Untitled“ und zeigt eine junge Frau mit schwarzem Kopftuch und roten Boxhandschuhen auf der Mitte einer leeren Straße stehend. Es ist Teil der Fotoserie „Listen“, die 2010 und 2011 entstand.

Seit Beginn der Proteste im Iran ging es viral, wurde im Internet millionenfach verbreitet. Die Künstlerin selbst hat es erst kürzlich bei Instagram gepostet. Tausende Menschen bekundeten daraufhin ihre Anteilnahme. Im Kunstmuseum Wolfsburg ist die Fotografie Teil der aktuellen Ausstellung „Empowerment“ und ist dort noch bis zum 8. Januar zu sehen.

Lesen Sie außerdem:

Die Künstlerin Newsha Tavakolian begann im Alter von 16 Jahren als Fotografin für die iranische Presse zu arbeiten. Später verlagerte sie ihren Schwerpunkt von der journalistischen auf die künstlerische Fotografie. Sie erforscht die sozialen Erfahrungen in ihrem Heimatland und die menschlichen Konflikte in ihrer unmittelbaren Umgebung. Das Projekt „Listen“ widmet sich Sängerinnen, die aufgrund der geltenden islamischen Vorschriften weder solo auftreten noch ihre eigenen CDs produzieren dürfen.

Die Fotoserie zeigt die professionellen Sängerinnen, die in der Vorstellung der Künstlerin vor einem großen Publikum auftreten, während dies in Wirklichkeit nur in einem privaten Studio in der Innenstadt von Teheran geschah.

Ausstellung "Empowerment" im Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: Kunstmuseum Wolfsburg

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de