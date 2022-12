Fernsehprogramm heute (20.12.) Abend: Das läuft um 20.15 Uhr im TV

Berlin. Das aktuelle Fernsehprogramm: Was läuft heute am 20. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Die Highlights zur Prime-Time im Überblick.

So funktioniert die ARD

So funktioniert die ARD

Fernsehen Fernsehprogramm am 20.12.: Heute Abend um 20.15 Uhr im TV

Weihnachten steht vor der Tür – und viele Menschen machen es sich bereits jetzt zu Hause gemütlich. Perfekt für einen entspannten Abend auf der Couch geeignet sind die verschiedenen Filme und Serien, die heute Abend im TV laufen. Was die verschiedenen Sender zur Prime-Time zeigen, haben wir in unserem Fernsehprogramm für 20.15 Uhr zusammengefasst.

Lesen Sie auch: Aschenbrödel und Co.: Weihnachtsfilme im TV – Alle Termine

Fernsehprogramm am 20. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste In aller Freundschaft (Krankenhaus-Serie) ZDF Bares für Rares (Trödelshow) BR Tatort: Granit (TV-Krimi) HR Koch's anders – Gourmetideen aus Hessen (Kochsendung) MDR Weihnachten mit André Rieu (Konzert) NDR Nord bei Nordwest – Der Andy von nebenan (TV-Krimi) RBB Die große rbb Comedy-Weihnacht (Comedy) SWR Alles auf Luxus – Wohin steuert Mercedes Benz? (Reportage) WDR Tatort: Herrenabend (TV-Krimi)

Das Fernsehprogramm am Dienstagabend steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Weihnachtstage. Das Erste zeigt ab 20.15 Uhr zwei Folgen der Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft" – inklusive Weihnachtsspecial. Im ZDF läuft zur Prime-Time die Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares". Die dritten Programme setzen vielfach auf Krimi-Wiederholungen.

Heute (20.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL Das Haus der Träume (Drama-Serie) Sat.1 Sat.1 Spezial. Boris Becker (Interview) ProSieben Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice (Show) RTL II Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (Film) Kabel eins E-Mail für Dich (Film) Vox Hot oder Schrott – Weihnachts-Spezial (Doku-Soap) Sixx Noch einmal Ferien (Film)

Das TV-Highlight des Tages sendet am 20.12. ohne Zweifel Sat.1 mit dem ersten Interview von Boris Becker nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Zeitgleich läuft auf RTL die Drama-Serie "Das Haus der Träume" und bei ProSieben die Spieleshow "Joko & Klaas gegen ProSieben", die dem Wetter entsprechend aufs Eis verlegt wird. (fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de