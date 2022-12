Frontmann Maksym Perekhozhuk mit dem Prime Orchestra in Aktion. Am 27. Dezember spielt das Ensemble aus Charkiw seine Sympho-Rock-Show im Westand Braunschweig.

Wolfenbüttel. Das Charkiwer Crossover-Ensemble hat eine Basis auf Zeit in der Region. Und es spielt viele Konzerte – am Jahresende in Braunschweig und Stuttgart.