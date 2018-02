Blick ins Schminkkästchen

Schon der Steinzeitmensch fuhr sich mit Knochenkämmen durchs zottige Haar, und die gepflegte Neandertalerin verließ ihre Höhle nicht ohne eine Tasche aus Tierdarm mit Bärenzahnapplikationen – das zeitgenössische Beautycase für heilende Kräutersalben, Fischwirbelketten und den Penisknochen eines Bären als erotischen Talisman.

Der Weg bis zum Armani-Täschchen ist weit – und wieder auch nicht. Das führt die Ausstellung „Evas Beauty Case und Adams Necessaire“ im Braunschweigischen Landesmuseum nun detailreich vor Augen. Adam und Eva waren nackt und schön – ein Ausflug ins Anton-Ulrich-Museum zu Palma Vecchios lebensgroßer Ölfassung könnte es lehren. Aber Schönheit will eben auch gepflegt sein, und da waren die Menschen offenbar früh bemüht, mit Handwerkszeug und Schmuck nachzuhelfen.

Der ägyptische Bronzespiegel musste schon gut poliert werden, um Nofretete beim Schminken zu dienen. Das klappt mit dem Handspiegel heute vielleicht besser. Ein Unikat ist aber der Spiegel von Schneewittchens Stiefmutter, der dem nahenden Besucher wortreich darlegt, wie schön er sei. Wir finden durch alle Zeiten allerlei Piekser und Tupfer, Skalpelle und Kratzer aus Knochen und Metall bis hin zum sichelgroßen Striegel, der zum Peeling genutzt wurde.

Die verzierten Fibeln der Bronzezeitdame, ihre Perlohrringe und Bernsteinketten würden heute manche Frau neidisch machen. Dass die nach Vermählung Lechzende um 500 vor Christus mit einem Kopfring auf sich aufmerksam machte, dessen kleine Bronzekringel bei jeder Bewegung leise scheppern, war eine lässliche Wettbewerbsverzerrung. Die niedersächsische Dorfschöne legte 2300 Jahre später zum selben Zweck Bohnenschmuck an: eine Kette aus bohnenförmigen Silberblechbuttons.

Zwei Prinzipien gelten bis heute: Man zeigt und betont, was man natürlicherdings zu bieten hat. Und was man finanziell auf die Waage bringt.

Auch bei der Haarpracht. Je höher sich die Perücke türmt, desto bedeutender die barocke Dame. Spannend zu sehen an antiken Gipsskulpturen, wie die Römerinnen viel mehr am Detail arbeiteten, komplizierte Scheitel und Locken vorwärts und rückwärts und übereinander drappierten und durch Haarteile ergänzten. Die Herren hielten mit, inszenierten von Kairo bis Paris mittels Perücken ihre Macht, umwickelten Dildos für Locken und kämmten nach der Revolution kühn nach vorne. Die Ausstellung belässt es nicht bei Gemälden, sondern bietet im „Haarsalon“ den Besuchern Gelegenheit zum Selbsteingreifen.

Nur zum Angucken ist der komplett eingerichtete Friseursalon der 50er Jahre aus der Braunschweiger Raabe-Straße. Einmal Dauerwelle bitte. Fotos und eine echte Elvis-Locke erinnern an den Friedberger Barber-Shop, den der King of Rock’n’Roll als US-Soldat in Hessen besuchte.

Die hygienischen Probleme werden auch nicht verschwiegen. Statt zum Waschen ging’s im Barock zum Pudern. Wenn das Ungeziefer zu lästig wurde, stellte man die Perücke über Nacht in den Vogelbauer zur biologischen Reinigung.

Die Herren konnten darüberhinaus noch mit Bärten protzen. Die Barttasse bot diesen beim Trinken Schutz. Aus immerhin Fürstenberger Porzellan ist der entsprechende Teller mit Randaussparung für Langbartträger gefertigt.

Und natürlich versenden auch Parfüms Signale. Neben irdenen Salbgefäßen der Griechen, römischen Glasflakons und mittelalterlichen Riechdöschen, in denen Schwämmchen mit ätherischen Ölen für Erfrischung sorgten, stehen Gaultiers sexy Fläschchen in Adam- und Eva-Form. Klasse, dass man hier auch die Düfte berühmter Trendsetter probieren darf, von Marlenes schwerem Veilchenparfüm bis Sean Connerys Lederabrieb. Mein Tipp: Indira Gandhi, limonenfrisch.

Das Kabinett der Schönen ist gendermäßig inkorrekt nur mit Damen bestückt, von der deftigen Weiblichkeitsikone der steinzeitlichen Venus von Willendorf bis Uta von Naumburg. Hey, was ist mit Michelangelos David, Dürer und Robbie Williams?

Gut aber, dass die Frage nach dem Schönen am Ende so vielfältig aufgeworfen wird. In Fotos von Mihaela Noroc, die rund um die Welt Frauen fotografierte, darunter das halbseitig verätzte Opfer eines Säureanschlags im Iran, das sich nicht traditionell genug gekleidet hatte. Und in Interviews mit Bodybuilder, Tätowierer, Kunstgeschichtler, Influencerin aus dem Internet. Mona Lisa vor und nach dem Restyling zeigt uns, dass digitale Schönheitswerte künstlerisch (und menschlich) nicht unbedingt relevant sind.

LESER-AKTION Sie haben Spaß am Schminken und Stylen? Wir suchen für eine Galerie der Schönheiten, wie sie zur Barockzeit üblich war, Leute von heute, die Wert auf ihr Image legen. Wir wollen die Galerie attraktiv auf unseren Internet-Seiten und auf einer Wochenend-Panoramaseite in der Zeitung veröffentlichen. Senden Sie uns ein Foto und ein paar Zeilen über die Idee Ihres Stylings an redaktion.stadtkultur@bzv.de. Bitte teilen Sie uns auch Adresse und Telefon mit, damit wir bei Fragen Kontakt aufnehmen können, sie werden nicht veröffentlicht.

Bis 12. August, geöffnet Di.-So. 10-17 Uhr. Eintritt 7, erm. 5, Kinder 3 Euro.