Blues-Doppel mit Fritz Köster und Otis Grand

Mit einem fulminanten Gastauftritt der lebenden Blues-Legende Otis Grand ist die Band Bluespower um Fritz Köster ins Jahr 2018 gestartet. Vor rund 300 Zuschauern in der Brunsviga feierten Köster, Grand und Co. ihre Homerun-Party 2018. Zweimal zwei Stunden wurden am Samstagabend verschiedene...