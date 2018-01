TV-Star America Ferrera ist schwanger

America Ferrera 2015 bei den Academy Awards in Los Angeles. Foto: dpa

TV-Star America Ferrera (33, "Ugly Betty") erhält prominente Glückwünsche zu ihrer Schwangerschaft - und setzt gleichzeitig ein Zeichen im Kampf gegen sexuelle Belästigung.

Auf Instagram postete sie am Dienstag (Ortszeit) ein Foto, auf dem ihre Kolleginnen und Freundinnen Alexis Bledel ("Gilmore Girls"), Blake Lively ("Gossip Girl") und Amber Tamblyn ("Two and a Half Men") ihre Hände auf ihren Babybauch gelegt haben.

"Ich starte das neue Jahr mit dem Segen meiner Schwesternschaft", schrieb die 33-jährige US-Amerikanerin dazu. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns für die nächste Generation. Lasst es uns angehen", fuhr sie fort. Dazu postete Ferrera den Hashtag "TIMESUP", der auf eine Initiative verweist, die Belästigung von Frauen in der Filmindustrie und im amerikanischen Berufsalltag insgesamt bekämpfen will. Zu den Unterstützern gehören neben Ferrera, Lively und Tamblyn unter anderem Reese Witherspoon, Meryl Streep, Emma Stone und Cate Blanchett.

Ferrera und ihr Ehemann, der Schauspieler Ryan Piers Williams, hatten am Neujahrstag (Ortszeit) auf Instagram verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.