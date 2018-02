Lukas Rieger: „In den sozialen Netzwerken ist vieles Fake“

Im lässigen Kapuzenpulli mit Mona-Lisa-Print, Lederjacke und Kaffeebecher to go in der Hand betritt Lukas Rieger den Konzertraum „The Venue“ in Berlin. Er kommt eine halbe Stunde zu spät zum vereinbarten Interviewtermin, aber so läuft das wohl bei einem inzwischen erfolgreichen Popstar.Der...