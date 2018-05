Nach Trennung – Boris Becker dankt Fans für Unterstützung

Ex-Tennis-Star Boris Becker (50) bedankt sich nach Bekanntwerden seiner Trennung von Ehefrau Lilly (41) für die Unterstützung von Fans und Freunden. Ich bin überwältigt und sehr berührt von all den positiven/lieben/emotionalen Botschaften an mich...“, schrieb der 50-Jährige in der Nacht auf...