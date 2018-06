Die Toten Hosen: Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Eine spontane Abkühl-Aktion der Toten Hosen in Dresden hat nun ein ernstes Nachspiel: Wie die Dresdner Bäder GmbH am Montag mitteilte, war eine nächtliche Badeaktion der Punk-Band in einem Freibad am Wochenende nicht mit dem Unternehmen abgesprochen.„Uns bleibt nichts anderes übrig, als Anzeige...