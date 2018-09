Schlagerkönig Jack White wird mit 78 nochmal Vater

Schlagerkönig Jack White ("Looking for freedom") wird mit 78 zum sechsten Mal Vater. Zusammen mit seiner vierten Frau Rafaella erwartet der Berliner Musikproduzent das erste gemeinsame Kind, wie eine Sprecherin am Donnerstag bestätigte.

"Die beiden freuen sich riesig. Es ist jetzt der vierte Monat und sie wissen, dass es ein Junge wird."

Der "Bild"-Zeitung hatte White zuvor gesagt, "Raffi" und er hätten nach der Hochzeit Ende 2015 zunächst überhaupt nicht an Kinder gedacht, vor etwa einem Jahr dann aber die Pille abgesetzt. "Unser Motto war seitdem: Nichts Künstliches. Aber wenn der liebe Gott es will, dann soll es so sein."

Jack White, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, hat bereits fünf Kinder - vier Töchter und einen Sohn. Er gilt mit mehr als einer Milliarde verkauften Tonträgern und über tausend selbst geschriebenen Liedern als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Berühmte Titel wie "Schöne Maid", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" und "Heute so, morgen so" stammen von ihm.