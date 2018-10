Keine Maut bezahlt: Rapper Ice-T von Polizei gestoppt

New York In der TV-Serie "Law & Order" hat er einmal einen Kriminalbeamten gespielt. Einen Bonus brachte das Rapper Ice-T aber nicht ein, als er ohne zu zahlen über eine Brücke fuhr.

US-Rapper und Schauspieler Ice-T (60) ist in New York kurzzeitig festgehalten worden, weil er an einer Brücke keine Maut bezahlt hatte. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei.

"Die Cops wollten etwas mehr. Sie hätten auch nur einen Strafzettel schreiben können", schrieb der Musiker später auf Twitter. Er finde es gut, dass die Menschen davon ausgehen, er bekomme von der Polizei eine Sonderbehandlung - nur weil er in der Fernsehserie "Law & Order" einen Kriminalbeamten spiele.

Früher hatte Ice-T ein schwieriges Verhältnis zur Polizei - so spielte er vor 30 Jahren mit der Band Body Count den Song "Cop Killer" ein, und eines seiner Alben trug den Titel "Gangsta Rap" (2006).