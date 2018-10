Heidi Klum an Halloween mit klobigem Fuß?

Kurz vor Halloween gibt Heidi Klum (45) mit einer weiteren Kostprobe von ihrem diesjährigen Kostüm Rätsel auf.

"Irgendwelche Vermutungen?!", schrieb das deutsche Model am Montag auf Instagram zu einem kurzen Video von einem modellierten, grauen, klobigen Fuß. "Ihr werdet es bald herausfinden!", fügte Klum mit dem Hashtag "#TwoMoreDays #CantWait" hinzu.

Am Mittwoch richtet die vierfache Mutter in einem New Yorker Club ihre 19. Halloween-Party aus. Seit Wochen gibt sie in ihren sozialen Medien kleine Einblicke in die Vorbereitungen.

Ein Fuß mit Thrombose, King Kong, Zombie, Fiona, Freiheitsstatue, Big Foot oder Baby-Klum, rätselten Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account.

Die Verkleidung hält Klum bis zu ihrer traditionellen Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim. 2017 war die Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" im Werwolf-Look erschienen, den Michael Jackson im Jahr 1982 in dem Musikvideo "Thriller" getragen hatte.

Bei ihren früheren Halloweenpartys verkleidete sich das aus Bergisch Gladbach bei Köln stammende Model auch schon als Comic-Figur Jessica Rabbit, als runzelige Oma, als Kleopatra oder als Vampir.