Luis Fonsi singt zum 90. Geburtstag von Micky Maus

Der Reggaeton-Sänger Luis Fonsi ("Despacito") hat Micky Maus zum 90. Geburtstag ein Ständchen gesungen. Bei einer am Sonntag vom US-Sender ABC ausgestrahlten Sendung stand Fonsi im Shrine Auditorium in Los Angeles auf der Bühne, sang sein neues Lied "Imposible" ("Unmöglich") und tanzte mit Micky- und Minnie-Figuren.

"Heute singe ich für das Geburtstagskind", schrieb Fonsi auf Instagram zu einem Foto, das ihn mit Micky zeigt. Die neue Single "Imposible" wurde am 19. Oktober veröffentlicht.

Die Zeichentrickfigur Micky Maus kam am 18. November 1928 mit der Premiere des ersten amerikanischen Animationsfilms "Steamboat Willie" auf die Leinwand. Bei der Feier bereits einige Tage vor dem eigentlichen Geburtstag wurde auch an Schlüsselmomente in der Geschichte des Schöpfers Walt Disney erinnert.