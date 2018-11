Saskia Vester: „Als Oma bin ich die totale Fehlbesetzung“

Auf ein Genre festlegen sollen sich andere. Saskia Vester ist die große Allrounderin der deutschen Schauspielszene. Die Saarbrückerin spielte in „Solo für Klarinette“ an der Seite von Götz George, in sechs „Tatort“-Episoden und besonders häufig im Gefühlsfernsehen von Uta Danella bis Rosamunde...