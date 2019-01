Viggo Mortensen konnte ordentlich zulangen

Der dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen 2016 in Cannes.

München Gewichte stemmen für den nächsten Film? Oh ja, manche Schauspieler müssen sich abplagen. Anders Viggo Mortensen, der sich am Buffet auf die nächste Rolle vorbereitete.

Mancher muss für seine nächste Filmrolle Gewichte stemmen, der dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen hatte es angenehmer: Für seinen neuen Kinofilm "Green Book – Eine besondere Freundschaft" lebte er absichtlich ungesund und nahm etwa 20 Kilo zu:

"Ich habe jede Menge Pasta in mich hineingestopft und immer zwei, drei Nachspeisen gegessen", sagte er der Zeitschrift "Playboy".

Das hat Folgen: "Einige dieser Kilos habe ich heute noch auf den Hüften." Einen sogenannten "Fatsuit" wollte der 60-Jährige bei der Darstellung eines italienischstämmigen Chauffeurs nicht anziehen. "Ich wollte Tony authentisch darstellen. Das war ich ihm schuldig, denn der Film basiert auf wahren Begebenheiten." Der Film "Green Book – Eine besondere Freundschaft" läuft am 31. Januar in den Kinos an.