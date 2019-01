Harald Schmidt: Kinder ohne Smartphone

Der TV-Entertainer Harald Schmidt (61) hält seine fünf Kinder von Handy und Internet fern. "Bevor sie 14 sind, gibt’s kein Smartphone. Wir halten sie möglichst lange davon fern", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" über sich und seine Lebensgefährtin.

Seine Kinder sollten nicht ständig mit dem Handy hantieren und im Netz unterwegs sein: "Wir versuchen, es zu verhindern." Auch er selbst sei zurückhaltend: "Kein Online-Banking, nichts." Von der Digitalisierung habe er "keine Ahnung", sagte Schmidt: Aber ich stelle fest: brauche ich auch nicht."

Schmidt stammt aus Nürtingen bei Stuttgart, er lebt mit Familie in Köln. Nach seiner Idee sendet der Südwestrundfunk (SWR) die Mediensatire "Labaule & Erben". Die sechsteilige Serie, die in Freiburg spielt, startet am Donnerstag, 22.00 Uhr, im SWR Fernsehen.