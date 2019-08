Er ist wieder da: Zlatko zieht bei "Promi Big Brother" ein

Einmal im Jahr zieht eine Auswahl an mehr oder weniger bekannten Promis für rund zwei Wochen in eine Gemeinschaftsunterkunft.

"Promi Big Brother" (PBB) heißt das Experiment, bei dem mitunter Ex-Sportler, Ex-Teilnehmer von anderen TV-Shows oder einfach nur Partner anderer Prominenter auf verhältnismäßig engem Raum zusammenleben müssen. Herausragendes Merkmal der Sat.1-Show: Die Kandidaten werden rund um die Uhr gefilmt. Erstmals wohnen die Teilnehmer diesmal in einer Campingplatz-Kulisse in Köln. Dafür ist ein ganz alter Bekannter dabei: Zlatko ist zurück.

Die erste Livesendung vom rund 70 Quadratmeter großen PBB-Gelände gibt es am Freitag, 20.15 Uhr bei Sat.1. Auf dem Campingplatz stehen zwei große Zelte für die Bewohner bereit. Die Kandidaten erwarten neben der kargen Zeltausstattung auch ein kaputtes Planschbecken, ein schmutziges Bad und ein vergilbter Campingtisch.

Eine weitere Neuerung gibt es bei den Wettkämpfen: Anders als in den Staffeln zuvor sollen die Kandidaten in sogenannten Challenges nicht mehr gegeneinander, sondern gegen "Big Brother" antreten. Trotz strenger Campingplatzregeln wie Schlafverbot am Tag, Mülltrennung oder den Zwang, Briefe laut vorlesen zu müssen, erhalten die Teilnehmer eine Grundausstattung unter anderem mit einer Isomatte und einem Handtuch. Die Zuschauer können täglich darüber abstimmen, wer bleiben soll. Wer am wenigsten Anrufe erhält hat, muss gehen - wer am Schluss übrig bleibt, ist der Sieger.

Ob sich die Kandidaten der diesjährigen siebten Staffel riechen können, wird sich mit dem Sendestart ab Freitag (20.15 Uhr) bei Sat.1 zeigen. Mit der diesjährigen "Der Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou (27) und "Love Island"-Kandidat Tobias Wegener (26) ziehen zumindest zwei Teilnehmer mit Erfahrung in Kandidaten-Shows ein. Schönling Wegener sucht noch eine Frau fürs Leben. Benetatou, die sich als "kleine griechische Prinzessin" bezeichnet, ist momentan Single. Mal sehen, was das bedeutet.

Ebenfalls Single ist auch Schauspielerin Janine Pink (32/"Köln 50667"). Sie glaube jedoch nicht, dass sich daran bei PBB etwas ändern werde, erklärt sie im Interview mit Sat.1, der mit allen Teilnehmern über ihre bevorstehende Zeit bei PBB gesprochen hat. Interessant klingt Janine Pinks Vorhaben, in der Show ihren Stresspegel herunterzufahren. "Weil Stress ist für mich Stress."

Seherin Lilo von Kiesenwetter bringt ihre geballte Lebens- und WG-Erfahrung mit. "Ich habe früher in einer Hippiekolonie gewohnt", sagte die 65-Jährige. Angst habe sie nur, wenn sie nichts zu essen kriege. Auf solche Ausnahmesituationen freut sich dagegen Schauspielerin Sylvia Leifheit ("Sterne des Südens"). Nur ohne Make-Up wolle sie sich nicht zeigen. Sie sei in ihrer Kindheit für ihr Aussehen gehänselt worden, gesteht die 43-Jährige.

Für die vermeintliche Tollpatsch-Quote soll wohl der Sänger Joey Heindle ("Deutschland sucht den Superstar") gut sein. In der Vergangenheit fiel er hin und wieder mit seinen Sprüchen auf. Sich selbst würde der 26 Jahre alte Münchner als "lustige Socke" charakterisieren.

Auf der Bewohnerliste findet sich außerdem wieder eine Wollersheim. Im vergangenen Jahr hatte mit Erotik-Model Sophia Vegas (31) die Ex-Frau von Rotlichtgröße Bert Wollersheim mitgemacht. In diesem Jahr sagte seine neue Frau Ginger und Ex-Stripperin Costello Wollersheim zu. Von der Show erhofft sich die 33-Jährige einen Schub für ihre Gesangskarriere.

Sich dem Publikum präseniteren möchte auch Theresia Fischer (27): Sie wolle den Menschen da draußen endlich zeigen, wer die wahre Theresia sei, erklärt die Kandidatin der vergangenen Staffel von "Germany's next Topmodel".

Von Berufs wegen misstrauisch zieht TV-Detektiv Jürgen Trovato (57/"Die Trovatos - Detektive decken auf", RTL) in die Unterkunft ein. Wie er gewinnen will, weiß er schon: "Ich versuche die anderen, ohne dass sie es merken, gegeneinander auszuspielen", verriet Trovato.

Beinahe unfreiwillig mit dabei ist Youtuber Chris ("Bullshit TV"). Seine Jungs hätten ihn mehr oder weniger dazu genötigt, erklärte er. Bei PBB wolle er relaxen und sich nicht stressen. Nach eigener Aussage kennt er die Abläufe der Show nicht.

Recht spät bekannt wurde die Teilnahme von Schauspielerin Sylvia Leifheit (43, "Sterne des Südens"). Doch den größten Knüller hob sich Sat.1 für den letzten Kandidaten auf. Es ist eine Legende der Big-Brother-Welt: Zlatko Trpkovski ("Ich vermiss' Dich wie die Hölle"), Teilnehmer der ersten Staffel im Jahr 2000, wird noch einmal einziehen.