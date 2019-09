Heidi Klum feiert mit Tom Kaulitz auf Modewoche

New York Frisch verheiratet, zeigt sich das Ehepaar in New York. Beim Schaulaufen des US-Modedesigners Jeremy Scott saßen die beiden in der ersten Reihe.

Fünf Wochen nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (30) hat Heidi Klum (46) ihren Mann zur New Yorker Modewoche mitgebracht. "Mit meiner Liebe" schrieb das Model am Samstag auf Instagram zu einem Foto des Paares bei einer Gala-Party des Modemagazins "Harper’s Bazaar".

Klum erschien zu dem Event am Freitagabend im New Yorker Plaza Hotel in einem hochgeschlitzten, knallorangen Kleid, der Tokio-Hotel-Gitarrist war ganz in Schwarz.

Neben Models wie Gigi Hadid und Irina Shayk saß das Paar in der ersten Reihe bei der Show von US-Modedesigner Jeremy Scott, der in der Nacht zum Samstag seine poppig-bunte Kollektion für den Frühling und Sommer 2020 präsentierte. "Was für eine Show", begeisterte sich Klum auf Instagram und gratulierte Scott, dem Kreativdirektor des italienischen Labels Moschino.

Das Model aus Bergisch Gladbach und der Tokio-Hotel-Gitarrist hatten am 3. August auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ihre Hochzeit gefeiert. Klum trug dabei ein weißes, wallendes Brautkleid vom Modehaus Valentino.