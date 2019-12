Zac Efron bedankt sich für Unterstützung

Zac Efron bei der Premiere des Films "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" in London.

Nach einer Erkrankung bei Dreharbeiten in Papua-Neuguinea hat US-Schauspieler Zac Efron ("High School Musical", "Baywatch") bei seinen Fans für deren Unterstützung gedankt.

"Sehr dankbar für jeden, der sich gemeldet hat. Ich bin tatsächlich in Papua-Neuguinea krank geworden, aber ich habe mich schnell erholt", twitterte der 32-Jährige am Sonntagabend. Er sei nun zu Hause für die Feiertage mit seinen Freunden und seiner Familie.

Zuvor hatten australische Medien berichtet, dass der Schauspieler bei Dreharbeiten zu einer Reality-TV-Sendung im Pazifikstaat Papua-Neuguinea an einer bakteriellen Infektion erkrankt war. Zur Behandlung soll er demnach in die australische Stadt Brisbane geflogen worden sein. In Efrons Tweet gab es dazu keine Angaben.