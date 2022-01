Luca Hänni und Christina Luft zeigen sich mit Verlobungsring

Der Schweizer Sänger Luca Hänni (27, "Diamant", "There For You") und seine Freundin Christina Luft (31) haben auf Instagram ein Foto mit Verlobungsring gepostet. "Ja" mit Herzchen steht darunter, sowie der Hashtag #verlobt.

Hänni lernte die deutsche Profitänzerin mit kirgisischen Wurzeln als Kandidat der Fernsehshow "Let’s Dance" kennen. Dort belegten die beiden 2020 den dritten Platz. Auch in ihren Instagram-Storys, die nach 24 Stunden nicht mehr abrufbar sind, teilten beide mit, dass sie verlobt seien.

Die Beziehung habe sich erst nach dem Showfinale entwickelt, erzählten beide später nach der Show. Im Herbst vergangenen Jahres sagte Hänni der Zeitung "Blick", er und Luft hätten zusammen ein Haus im Berner Oberland gefunden. Hänni hatte 2012 bei "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen und 2019 beim Eurovision Song Contest für die Schweiz Platz vier geholt.

