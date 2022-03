Ariana DeBose wird für Marvel-Film zur Voodoo-Pristerin

Ariana DeBose spielt in dem geplanten Marvel-Superheldenfilm "Kraven the Hunter" mit.

"West Side Story"-Schauspielerin Ariana DeBose setzt ihren Erfolgskurs in Hollywood fort.

Der 31-jährige Latina-Star hat den Zuschlag für eine Rolle in dem geplanten Marvel-Superheldenfilm "Kraven the Hunter" bekommen, wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. DeBose soll darin eine Voodoo-Priesterin verkörpern, die mit dem Bösewicht Kraven eine turbulente Beziehung hat.

Aaron Taylor-Johnson spielt den Antihelden, Oscar-Preisträger Russell Crowe wirkt ebenfalls mit. Kraven ist in Marvel-Comics der Feind von Spider-Man. Als Regisseur ist J.C. Chandor ("All Is Lost", "A Most Violent Year") an Bord. Das Studio Sony Pictures will dem Film im Januar 2023 in die Kinos bringen.

DeBose, eine Tänzerin und Sängerin, spielte am New Yorker Broadway in dem Erfolgsmusical "Hamilton" mit. Nach einer Filmrolle in dem Netflix-Musical "The Prom" holte Steven Spielberg die Schauspielerin für "West Side Story" vor die Kamera. Mit ihrer Nebenrolle als Anita gewann sie im Januar den Golden Globe und den Preis des US-Schauspielerverbands SAG. DeBose wird auch als diesjährige Oscar-Favoritin gehandelt.

