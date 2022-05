Schauspieler Viggo Mortensen in Cannes.

Schauspieler Was Viggo Mortensen über das Altern denkt

Der amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen (63) schreckt vor Gedanken über den Tod nicht zurück.

"Manchmal bin ich irritiert davon oder genervt - wenn mein Körper nicht mehr so reagiert wie früher, wenn Menschen um mich herum sterben, Menschen, die ich kenne, Familie... wissen Sie, ich weiß, dass er näher kommt, und ich bevorzuge es, ihm ins Angesicht zu blicken", sagte er am Dienstag in Cannes.

Mortensen ("Green Book") spielt eine Hauptrolle im Film "Crimes of the Future", der im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes läuft. Über den Regisseur des Films, David Cronenberg, sagte er: Dieser beschäftige sich definitiv mit dem Tod, und das "ab und zu mit einem Sinn für Humor".

© dpa-infocom, dpa:220524-99-412266/5