Camilla und Kate werden Offizierinnen von Garderegimentern

Der britische König Charles III. (74) hat seine Frau, Königsgemahlin Camilla (75), und seine Schwiegertochter, Prinzessin Kate (40), zu Offizierinnen von Garderegimentern seiner Household Divisions ernannt. Das teilte der Londoner Buckingham-Palast in der Nacht zum Donnerstag mit.

Camilla wird demnach zum „Colonel of the Grenadier Guards“ ernannt. Den Posten hatte zuletzt Charles jüngerer Bruder Prinz Andrew inne, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein alle seine militärischen Dienstränge verloren hat. Kate übernimmt die Rolle als „Colonel of the Irish Guards“ von ihrem Mann, Thronfolger Prinz William, der als Prince of Wales künftig „Colonel of the Welsh Guards“ ist.

Die Household Divisions sind traditionell an der offiziellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ des britischen Monarchen beteiligt. Sie wird am 17. Juni 2023 zum ersten Mal zu Ehren von König Charles III. stattfinden, wie der Palast ebenfalls mitgeteilt hatte. Die Feier wird seit über 260 Jahren abgehalten, aber wegen des Wetters nicht am eigentlichen Geburtstag des Monarchen, sondern im Juni. Charles feiert am 14. November kommenden Jahres seinen 75. Geburtstag.