Weiter Brücken bauen

Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender von BS Energy, übergab den Preis an Thorsten Sponholz, Sprecher der Betriebsleitung des Siemens-Mobility-Standorts Braunschweig.

Seit Mai 2017 steht die „Rückenwind“-Skulptur – gestiftet von BS Energy und gefertigt von dem Künstler Heinrich Brockmeier – im Braunschweiger Standort der Siemens AG.

Hier können die Mitarbeiter jedes Jahr bei der Aktion „Brückenbauer“ in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig an einem sozialen Tag teilnehmen und werden dafür freigestellt.

„Natürlich hat diese Auszeichnung die Mitarbeiter, die sich in den Projekten engagiert haben, sehr stolz gemacht“, sagt Thorsten Sponholz, Sprecher der Betriebsleitung des Mobility-Standorts Braunschweig heute. Es habe viel positives und motivierendes Feedback gegeben. Das Preisgeld, gestiftet vom Vorjahressieger BS Energy, in Höhe von 1000 Euro wurde vom Unternehmen verdoppelt und an die Bahnhofsmission und das Hospiz gespendet. zim