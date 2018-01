Das machen die Preisträger heute

Die Wolfsburger Elfen nähen weiter fleißig für die Frühchen, die in den Kliniken in unserer Region auf die Welt kommen. Die Kleidung muss winzig sein, schließlich werden diese Babys etliche Wochen zu früh geboren. Nach der Preisverleihung bekamen Daniela Voß und ihre Mitstreiterinnen unzählige wertschätzende Mails, Anrufe – und jede Menge Stoffspenden.

Jan-Nicklas Banning wurde für sein Engagement in der Bergungsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) Gifhorn ausgezeichnet. Diese wird zum Katastrophenschutz gerufen, wenn beispielsweise Menschen geborgen werden müssen. Der Westerbecker (19) hatte sich schon mit 9 Jahren für diesen Weg entschieden.

Der Bürgerverein Essenrode musste sein Engagement für Asylbewerber einstellen, weil die betreuten Menschen in feste Unterkünfte nach Lehre umgezogen sind. Eigentlich hatte die Arbeitsgemeinschaft Deutsch und Freizeit des Bürgervereins durchstarten wollen bei der Integration von Asylbewerbern. Doch der Umzug hat die AG überflüssig gemacht.

Julia Swiatkowski aus Braunschweig engagiert sich weiterhin als Sprachpatin für Kinder, deren Familien aus Polen zugewandert sind. Und die 15-Jährige hat sich in ein weiteres ehrenamtliches Projekt gestürzt: Sie hat die Organisation der Aktion „Päckchen für Braunschweig“ übernommen. Zu Weihnachten konnten so 1650 Päckchen an bedürftige Kinder übergeben werden.