Deutschland sucht das Super-Endlager

Unser Leser Helmut Krüger aus Fallersleben bemerkt: Unter der Erdoberfläche zu lagern, ist das Dümmste, was uns einfallen könnte. Ewig bewacht oberflächlich in einem geheimen wüstenähnlichen Ort wäre die beste Lösung.Zum Thema recherchierte Andre DolleDas letzte Atomkraftwerk in Deutschland soll 2022 vom Netz gehen. Das ist klar. Wo der Atommüll gelagert wird, ist allerdings die große Frage. Bis 2031 soll das Endlager für hoch...