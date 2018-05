MAN und Lebenshilfe erhalten Rückenwind-Preis

MAN-Azubis und Lebenshilfe-Mitarbeiter machen gemeinsame Sache – bei der Lebenshilfe in der Werkstatt und bei MAN etwa in der Metallwerkstatt oder der Fahrradreparaturabteilung. Foto: Franzen/Lebenshilfe

Der Rückenwind-Preis ist eine Auszeichnung für Unternehmen und Institutionen, die das Ehrenamt ihrer Mitarbeiter fördern. Preisträger sind in diesem Jahr MAN Truck & Bus in Salzgitter und die Lebenshilfe Braunschweig. Seit 2013 arbeiten MAN-Azubis regelmäßig für zwei Wochen bei der Lebenshilfe, etwa in der Werkstatt und der Küche; und umgekehrt packen Mitarbeiter der Lebenshilfe bei MAN mit an, zum Beispiel in der Metallwerkstatt oder bei der Fahrradreparatur. Alle stellen sich aufeinander ein, helfen sich und lernen voneinander.

„Dieser Seitentausch ist ein Gewinn für beide Partner, denn er schafft Verständnis für die Unterschiedlichkeit von Menschen“, sagte Laudator Thorsten Sponholz. Er ist kaufmännischer Leiter der Siemens AG in Braunschweig und hatte den Rückenwind-Preis im vergangenen Jahr entgegengenommen.

„Aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich unterstreichen, wie wichtig ein Perspektivenwechsel im Berufsleben ist“, so Sponholz. „Er macht eine Zusammenarbeit über Landes-, Unternehmens- und Abteilungsgrenzen hinaus viel leichter, weil man die jeweilige Situation besser einschätzen kann.“