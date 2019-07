Studie: Zu wenig Neubauten in den Städten

In Braunschweig und den Landkreisen Göttingen und Goslar werden viel zu wenige Wohnungen gebaut, wie aus einer am Montag in Köln veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Am miesesten unter den Städten unserer Region sah es zuletzt in Braunschweig aus, wo der...