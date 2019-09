Die Luftqualität in der Region hat sich verbessert

Alle reden über Emissionen. Aber wenn es um die Luftqualität geht, zählen die Immissionen. Geht es bei ersteren um den Ausstoß von Schadstoffen, also das, was hinten rauskommt, so beschreiben die Immissionen den Eintrag – also das, was in der Luft landet. Hier zeigen die Messergebnisse eine...