Zur Person Hartmut Pfeiffer

Hartmut Pfeiffer, geboren 1954, 1979 - 1983: Studium der Rechts- und Sozialwissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen; 1984 - 1987: Referendariat im Oberlandesgericht Celle; 1973 - 1978: Polizeibeamter in Hamburg

1987 - 1990: wiss. Mitarbeiter am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN)

1995 - 2001 Rechtsanwalt in Hannover, u. a. Geschäftsführer des Landespräventionsrates Niedersachsen

Seit 2002 im Landeskriminalamt Niedersachsen, dort verantwortlich für den Bereich Kriminologische Forschung und Statistik

Hartmut Pfeiffer wird am

12. November in der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem in Braunschweig über „Kriminalitätsangst und ihre Auswirkungen“ sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.