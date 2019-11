„Bei uns werden Einzeläußerungen skandalisiert“

Seit 2017 steht Dana Guth an der Spitze der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag. Ein Jahr später übernahm sie auch den Parteivorsitz in Niedersachsen. Frau Guth, vor dem AfD-Bundesparteitag in Braunschweig am 30. November schlagen die Wellen hoch. Es gibt ein breites Bündnis gegen den...