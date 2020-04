Corona-Krise trifft Kommunen mit beispielloser Wucht

Sie haben sich viel vorgenommen in Sehlde. In der kleinen Gemeinde, die zur Samtgemeinde Baddeckenstedt im Landkreis Wolfenbüttel gehört, soll noch in diesem Monat mit dem Anbau und der Sanierung des Feuerwehrhauses begonnen werden. Etwa eine Million Euro wird das kosten, eine Verschiebung soll es...