RKI: 87 Prozent der Corona-Toten sind älter als 70 Jahre

Krankenhausmitarbeiter in Schutzausrüstung laden den Sarg in einen Wagen. Dieses Bild entstand in New York. Das Robert Koch-Institut beziffert das durchschnittliche Alter eines in Deutschland an Corona Verstorbenen auf aktuell 81. Die WHO sagt das rund 95 Prozent aller Toten weltweit Älter als 60 Jahren ist.