Fall Maddie: Viele Hinweise durch ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“

Staatsanwalt Hans-Christian Wolters am Donnerstag während der Pressekonferenz in Braunschweig.

Der neue Verdacht im Fall Maddie bewegt die Menschen auch noch 13 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden der Dreijährigen aus einem Hotelzimmer im portugiesischen Urlaubsort Praia da Luz. „Wir gehen davon aus, dass Madeleine McCann tot ist“, erklärte Hans-Christian Wolters, Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, am Donnerstag vor rund 50 Medienvertretern.

Im Verdacht stehe ein mehrfach auch wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafter Sexualstraftäter, der zur Tatzeit in Portugal gelebt hatte. Zur Aufklärung des Falls, so Wolters, „bitten wir öffentlich um Mithilfe der Bevölkerung“.

Fall Maddie: Auswertung der Hinweise wird Zeit brauchen

Nach dem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch standen die Leitungen nicht still. „Wir haben zahlreiche Hinweise erhalten“, sagte Wolters auf Anfrage. „Die Auswertungen werden noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen.“ Die Anteilnahme am Schicksal des verschwundenen Mädchens ist groß.

Die Braunschweiger Behörde ermittelt wegen Mordverdachts gegen einen 43 Jahre alten Deutschen, der seinen Wohnsitz zuletzt in Braunschweig hatte. Derzeit verbüßt er eine Haftstrafe wegen Drogenhandels.

Tatverdächtiger wurde bereits wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt

Vor dem Braunschweiger Amtsgericht war der Tatverdächtige nach unseren Informationen 2016 wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt worden. Im Dezember 2019 folgte vor dem Braunschweiger Landgericht eine Verurteilung wegen der Vergewaltigung einer

72 Jahre alten Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz – dem Ort, in dem rund anderthalb Jahre später das englische Mädchen Maddie verschwand.

Zwischen 1995 und 2007 hatte der mutmaßliche Täter laut Bundeskriminalamt an der Algarve gelebt, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Seinen Lebensunterhalt bestritt der Verdächtige mit Jobs in der Gastronomie, aber auch Straftaten, etwa Einbrüchen und Drogenhandel. Sollte sich der Verdacht gegen ihn im Fall Maddie erhärten, würde Anklage vor dem Braunschweiger Landgericht als zuständigem Gericht erhoben werden.

