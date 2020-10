Warum wird nur nach einem Endlager gesucht? Bei mehreren Endlagern hätte man insgesamt weniger Transporte, Logistik, etc. zu organisieren. Außerdem wäre die Akzeptanz in der Bevölkerung viel größer.

Das fragt unsere Leserin Antje Peeters.

Zum Thema recherchierte Andre Dolle.

2031 soll der Endlager-Standort für hoch radioaktiven Atommüll stehen. Das sind noch elf Jahre. Eine lange Zeit, sollte man meinen. Bei einer solch folgenschweren Entscheidung sind elf Jahre aber nicht viel. Das wurde bei der Endlager-Debatte, die unsere Zeitung am Freitagabend zusammen mit dem niedersächsischen Umweltministerium veranstaltete, mehr als deutlich.

Das Prinzip der „weißen Landkarte“ hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ausgegeben. Von dieser weißen Landkarte sind seit Ende September immer noch 54 Prozent der Fläche Deutschlands übrig. Ganze drei Jahre hatte die BGE für diese Eingrenzung auf 90 sogenannte Teilgebiete benötigt. Und schon jetzt, bei diesem immer noch sehr offenen Suchprozess, kochen die Emotionen hoch. Besonders die bayerische Landesregierung äußerte immer wieder ihren Ärger über die BGE.

Minister Lies: Niedersachsen hinterfragt den Suchprozess

Niedersachsen ist mit dem Atommüll-Lager Asse, dem Erkundungsbergwerk Gorleben und dem Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll, Schacht Konrad in Salzgitter, bereits vorbelastet. Und doch machte Landesumweltminister Olaf Lies (SPD), gleich deutlich, dass Niedersachsen – anders als Bayern – die Standort-Entscheidung nicht beeinflussen wird. Lies kündigte aber an: „Das Land wird seine Kommunen nicht alleine lassen.“ Es sei der „Anwalt der Kommunen und der Bürger und Bürgerinnen in Niedersachsen“.

Entscheiden wird am Ende der Bundestag auf Empfehlung der BGE. Lies verspracht, den Suchprozess kritisch zu hinterfragen. Wenn am Ende nach langer, transparenter und nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgter Suche ein Standort in Niedersachsen stehe, müsse man das aber akzeptieren.

Für diesen Fall, dass es erneut Niedersachsen treffen würde, kündigte Jan Arning vom Niedersächsischen Städtetag schon einmal eine juristische Prüfung an. Der Städtetag habe für solche Fälle einen Prozesskosten-Fonds geschaffen. Wie Lies machte Arning aber klar, dass der Städtetag grundsätzlich Vertrauen in die Standort-Suche hat. Er kritisierte allerdings, dass man den Kommunen einen größeren Stellenwert hätte einräumen müsse. „Wir wollen stärker mitgestalten“, sagte Arning.

BGE: Mehrere Standorte lohnen sich nicht

Corona-bedingt konnten keine Zuschauer ins BZV-Medienhaus gelassen werden. Die Debatte wurde live im Internet übertragen. Minister Lies wurde aus Hannover zugeschaltet. Leider hakte die Übertragung hier und da.

Auch BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz wurde zugeschaltet. Er kündigte an, dass im zweiten Schritt, wenn die Teilgebiete weiter eingegrenzt und obertägig erkundet werden sollen, noch eine ganze Reihe von Gebieten im Rennen sein werden. „Ob es 12, 14 oder gar 16 Gebiete sein werden, können wir Stand heute noch nicht sagen“, so Kanitz. Selbst der Zeitpunkt für eine weitere Eingrenzung der Standorte stehe noch nicht fest. Den Zeitpunkt werde die BGE im kommenden Jahr benennen.

Kanitz versprach einen transparenten und offenen Suchprozess. Die Frage unserer Leserin verneinte er kategorisch. „Der bestmögliche Standort kann nur ein einziger Standort sein“, sagte er. Außerdem handele es sich beim hoch radioaktiven Atommüll nur um 30.000 Kubikmeter. Schacht Konrad sei hingegen für 300.000 Kubikmeter genehmigt. „Das ist Faktor zehn“, sagte Kanitz. „Weitere Endlager-Standorte lohnen sich da nicht.“

BUND will eine Wächterrolle einnehmen

Auch Minister Lies sagte: „Es kann am Ende nur ein Standort sein.“ Die Betroffenheit in gleich mehreren Regionen gelte es zu verhindern.

Die Moderation übernahmen Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, und Michael Ahlers, landespolitischer Korrespondent unserer Zeitung. Maus sagte mit Blick auf Gorleben, dass es in der Vergangenheit „viele Gründe für Misstrauen“ gegeben habe. Und Ahlers meinte, dass die von Minister Lies geforderte Beteiligung der Bürger seine Grenzen habe. „Die Bürger dürfen diskutieren, sie dürfen aber ausdrücklich nicht entscheiden.“

Heiner Baumgarten vom BUND Niedersachsen sagte, dass die Umweltschutzorganisation eine „Wächterrolle“ beim Suchprozess übernehmen werde. Dafür brauche die Organisation ein Budget und einen größeren zeitlichen Spielraum. Baumgarten kritisierte, dass sich die Umweltverbände ihren Platz beim Suchprozess erst hart erkämpfen mussten.

Asse-Entscheidung hat für großen Unmut gesorgt

Und Christiane Jagau, Asse-Kritikerin und Mitglied der Asse-2-Begleitgruppe, forderte, dass man die Bürger bei so einem komplexen Thema wie der Endlagersuche stärker mitnehmen müsse als bisher. „Hier haben die Verantwortlichen eine Bringschuld“, sagte sie.

Jagau äußerte ihre Zweifel, ob die Verantwortlichen es mit der Transparenz wirklich so ernst meinen. Mahnendes Beispiel sei die Asse, bei der die Basta-Entscheidung eines Zwischenlagers direkt an der Asse für ziemlich großen Unmut gesorgt habe.

Minister Lies erklärte, dass am Ende auch bei der Suche des Endlagers Fakten geschaffen werden müssten. Die Beteiligung der Bürger müsse für die Akzeptanz der Entscheidung aber möglichst groß sein. Dass Kanitz kurz zuvor von einer „Informations-Asymmetrie“ mit Blick auf den Kenntnisstand der Bürger sprach, kritisierte Lies indirekt, indem er sagte: „Wir brauchen eine einfache, klare Sprache bei diesem hochsensiblen Thema.“

Lies: Eine Volksabstimmung wird es nicht geben

Lies machte aber klar: „Wir werden keine Volksabstimmung über den Standort haben.“ Direkte Demokratie sei bei dieser Frage das vollkommen falsche Mittel, da die Bürger einer jeden Region oder eines Bundeslandes nie für sich selbst stimmen würden.

Am Ende werden zwei Standorte unter Tage erkundet. Der Bundestag entscheidet dann auf Empfehlung der BGE den endgültigen Standort. Kanitz sagte, dass kurz vor Schluss noch zwei Standorte mit unterschiedlichen Wirtsgesteinen erkundet würden. Ton, Salz und kristallines Gestein kommen bisher noch infrage.

Uneinigkeit herrschte bei der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Standort-Suche auswirken wird. Arning vom Städtetag meinte, dass das den Beteiligungsprozess erheblich einschränkt, weil Veranstaltungen nicht oder kaum möglich seien. Notfalls müsse man die Endlager-Suche eben um ein, zwei oder drei Jahre strecken. Baumgarten vom BUND meinte hingegen, dass man ohne Not den Zeitplan nicht aufgeben solle. Das sah auch Lies so, der mahnte, dass die Zwischenlager voll und deren Laufzeit begrenzt seien. Er gab aber zu bedenken: „Wir laufen Gefahr, dass wir einen Teil der Bevölkerung in dieser so wichtigen Frage inhaltlich abhängen.“