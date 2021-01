Umfrage: Jede zweite Kommune will Steuern und Gebühren erhöhen

Trotz Milliarden-Hilfen vom Bund und vom Land geht vielen Städten und Gemeinden in Niedersachsen in der Corona-Krise das Geld aus. Viele wollen daher die Steuern und Gebühren erhöhen. Jede zweite Kommune in Niedersachsen plant dies, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Beratungsgesellschaft EY unter Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern hervorgeht.

Die Berater hörten sich bei 46 der 92 größten Städte und Gemeinden in Niedersachsen um. Die Umfrage ist zwar anonym erfolgt, aber repräsentativ.

Mehr als jede fünfte Kommune in Niedersachsen plant demnach höhere Gebühren für die Straßenreinigung. Bei der Wasserversorgung und der Müllentsorgung ist es exakt jede fünfte Stadt oder Gemeinde. Einige haben die Preise bereits erhöht, viele Kommunen folgen noch.

Parkgebühren steigen in 17 Prozent der befragten Kommunen

Auch die Parkgebühren sollen laut den Angaben zufolge in 17 Prozent der befragten Kommunen steigen. 13 Prozent planen demnach eine höhere Grundsteuer für ihre Bürger und ebenso 13 Prozent eine höhere Gewerbesteuer für die ansässigen Unternehmen.

Das ist noch nicht alles: Auch bei den Eintrittspreisen für Schwimmbäder, Konzerte, Theater, Museen oder Zoos wollen die Städte und Gemeinden in 15 Prozent der Fälle stärker zulangen, um die klammen Kassen zu füllen. Und neun Prozent der Kommunen wollen die Beiträge und Gebühren für Kitas, Ganztagesschulen und Friedhöfe erhöhen. Auf die Idee, die Hundesteuer zu erhöhen, sind nur vier Prozent der Kommunen gekommen – oder wollen dies noch tun.

Die Corona-Krise schlägt sich in den Finanzen der Kommunen nieder. Foto: Jürgen Runo

Doch die Städte und Gemeinden in Niedersachsen wollen nicht nur die Steuern und Gebühren erhöhen, sie streichen auch Leistungen. Das trifft immerhin auf elf Prozent der Kommunen zu. Die meisten von ihnen denken daran, den Betrieb von Hallen- und Freibädern künftig zu reduzieren oder diese gleich ganz zu schließen. Andere Kommunen wollen sparen, indem sie die Straßenbeleuchtung einschränken, Angebote für Jugendliche oder Senioren reduzieren oder komplett streichen. Die Finanzkrise der Kommunen durch die Pandemie hat also ganz konkrete Auswirkungen auf die Bürger.

Große Einsparungen erwarten die Berater dadurch nicht: „Viele klamme Kommunen haben ihre freiwilligen Leistungen so stark reduziert, dass an dieser Stelle kaum noch Einsparpotenziale bestehen“, erklärte Bernhard Lorentz von EY. Denn: „Ein Schwimmbad oder eine Bibliothek lässt sich nur einmal schließen.“

50 Prozent aller Kommunen müssen in Niedersachsen mit Steuererhöhungen rechnen

Da ist es nur ein schwacher Trost, dass die Kommunen in Niedersachsen unter dem Bundesschnitt liegen. Bei den erwähnten geplanten Steuererhöhungen sind es bundesweit 64 Prozent der Kommunen, in Niedersachsen wie gesagt 50 Prozent. Auch bei den Kürzungen der kommunalen Leistungen wollen sich die Städte und Gemeinden in Niedersachsen vergleichsweise noch zurückhalten. Den elf Prozent der Kommunen in Niedersachsen stehen 23 Prozent in der ganzen Republik gegenüber.

Dass die Kommunen in Niedersachsen sparen müssen, liegt auf der Hand: Jede zweite Kommune erwartet laut EY für 2020 ein Haushaltsdefizit (46 Prozent), mit einem Überschuss rechnet nur jede neunte (11 Prozent). Im Jahr 2019 waren die Vorzeichen noch entgegengesetzt: Damals verbuchten 61 Prozent der Kommunen ein Plus und 11 Prozent ein Minus.

Nur Milliardenzuschüsse von Bund und Ländern haben der Studie zufolge noch größere Löcher in den Kassen verhindert. So seien die Gewerbesteuereinnahmen deutschlandweit im Durchschnitt um 15 Prozent zurückgegangen - die Gesamteinnahmen der Kommunen hingegen nur um gut vier Prozent. Für 2021 rechne die Mehrheit der deutschen Städte und Gemeinden aber weiter mit Einnahmen unter dem Vorkrisenniveau.