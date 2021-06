Tobias und Sara Mengs stehen auf dem Marktplatz von Quedlinburg vor dem Rathaus. Die beiden sind froh, dass der befürchtete Triumph der AfD in Sachsen-Anhalt und auch in ihrer Heimatstadt im Harz ausgeblieben ist, wie sie sagen.

Quedlinburg. In Quedlinburg in Sachsen-Anhalt sind viele Wähler froh, dass die Partei nicht zugelegt hat. Aber so denkt längst nicht jeder. Ein Besuch.