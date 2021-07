Feuerwehrleute gehen durch eine überflutete Straße. Heftige Regenfälle haben im Kreis Wittmund in Ostfriesland am Dienstagabend Straßen und Wohnungen unter Wasser gesetzt. Feuerwehr, THW und Landwirte aus der Umgebung waren stundenlang im Einsatz.

Schladen. Vier Jahre ist das Hochwasser in Schladen her. Starke Regenfälle sorgen derzeit vielerorts für Überschwemmungen. So ist die Lage in unserer Region.