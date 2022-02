Hilfe in der Not des Krieges

Hilfe in der Not des Krieges Braunschweiger Ukraine-Helfer an die Grenze aufgebrochen

Seit Montagabend ist er unterwegs. Igor Piroschik aus Salzgitter, geboren 1960 in Lwiw (Lemberg), ist als Vorsitzender des Vereins „Freie Ukraine Braunschweig“ seit Tagen mit Hilfsprojekten für seine Heimat beschäftigt. Wie berichtet, sammelt der Verein Geld und besorgt – in Zusammenarbeit mit der militärisch-zivilen Organisation „Cimik“ – Verbandsmaterial und Medikamente, die für die Versorgung von Wunden nötig sind. Doch nun hat sich Piroschik auf den Weg gemacht, um in Polen ukrainischen Flüchtlingen direkt zu helfen. Die 20, von Reiseunternehmen kostenlos zur Verfügung gestellten Busse, so erzählte er es am Montag vor der Abfahrt unserer Zeitung, sollen am Dienstag in Polen ankommen, um in einem Lager Frauen und Kinder in Empfang zu nehmen und sie gegebenenfalls nach Deutschland zu bringen. „Mein Vorteil ist: Ich kann Russisch, Ukrainisch und Polnisch, deshalb hoffe ich, vor Ort von Nutzen zu sein“, sagt Piroschik. Die Entwicklung sei dramatisch. Über die Großzügigkeit der Reiseunternehmungen freue er sich ebenso wie über die Resonanz, die der Verein in unserer Region in den letzten Tagen erlebt habe. „Wir hatten mehr Anrufe als sonst in einem Jahr, die Anteilnahme ist wirklich sehr groß“, sagt Piroschik. Der Verein bittet um Nachsicht, viele Nachrichten derzeit gar nicht oder erst mit Verspätung beantworten zu können.

Der ukrainisch-deutsche Partnerschaftsverein ist seit Jahren an sich vor allem mit dem Austausch junger Menschen und mit Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der ukrainischen Eigenständigkeit befasst. Nun aber vor allem mit humanitärer Hilfe – in höchster Not.

Caritas: Die Resonanz ist überwältigend

Um etwas gegen die humanitäre Katastrophe in der Ukraine zu tun, haben so gut wie alle Hilfsorganisationen zu Spenden aufgerufen. In Deutschland sind viele Aktionen angelaufen. Gesammelt werden Geld, Lebensmittel, Kleidung und Medikamente. „Die große Solidarität, die wir von Spenderinnen und Spendern für die Hilfszentren unserer Caritas-Kollegen in der Ukraine erfahren, ist überwältigend“, berichtet der Leiter der Organisation Caritas international, Oliver Müller. Hier einige Hinweise auf die Erreichbarkei der Organisationen:

Die „Aktion Deutschland Hilft“ umfasst Organisationen wie den Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser International, die Johanniter und Care. Spenden-Hotline: 0900 55 10 20 30 (Festnetz kostenfrei).

Die Diakonie Katastrophenhilfe informiert unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de über die Möglichkeiten, ihre Arbeit zu unterstützen, die Caritas unter www.caritas-international.de.

Von den vielen Initiativen mit regionalem Bezug sei die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg mit Sitz in Helmstedt genannt. Unter Telefon: 05351 / 52354-0 und unter www.kleiderstiftung.de erfährt man, wie man mit Kleidung den Ukrainern helfen kann.

Ukraine-Helferin im Interview

Henrike Bittermann, geboren bei Göttingen, arbeitet für die Caritas, den Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Sie ist Fachkraft für die Ukraine und war bis vor wenigen Tagen für „Caritas international“ in dem Land, bevor sie es auf Anraten der Bundesregierung verlassen hat.

In der Ukraine tobt der Krieg. Die Menschen leiden. Wie kann man helfen?

Ganz viele wollen helfen, das ist großartig. Doch wichtig für jedes Sammeln und Verteilen von Hilfsgütern ist der Kontakt zu Helfern im Land. Hilfsgüter nützen wenig, wenn sie an der Grenze bleiben und nicht zu den Menschen gebracht werden können. Deshalb sind Spenden für Organisationen, die im Land die nötigen Kontakte haben und die Transporte organisieren können, besonders sinnvoll. Und deshalb muss man sich in der Nothilfe auch zusammenschließen, wie zum Beispiel wir das schon seit langem getan haben. Ich war bis vor kurzem in der Ukraine und kann sagen: Die Strukturen sind gegeben, „Caritas international“ kann in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Caritas Hilfe organisieren, die auch ankommt.

Wo in der Ukraine waren Sie, wie waren Ihre Eindrücke?

Ich habe i

Caritas-Helferin für die Ukraine Foto: Privat

n Lwiw (Lemberg) gelebt und war öfters in Kiew und im Osten des Landes. Als ich gegangen bin, wurde die Situation schon mulmiger. Doch ich habe die Ukrainer als sehr stabil, als sehr gefasst erlebt. Meine Ausreise wurde von manchen sogar als eine Art Überreaktion empfunden. Später dann gab es zwei Reaktionen auf den Angriff auf das Land: Einige wollten so schnell wie möglich weg und in Sicherheit, andere sagten, dass sie unbedingt dableiben wollen, um das Land so gut wie möglich zu unterstützen.

Aus Deutschland kann man Geld spenden. Einige Menschen würden aber auch gern mit Sachspenden helfen. Was ist zu beachten?

Nicht spenden sollte man grundsätzlich Produkte, die entweder schon angebrochen sind oder deren Verfallsdatum bald erreicht ist. Denn niemand kann sagen, wie schnell das alles geht. Es ist auch nicht sinnvoll, privat ein Paket zu schnüren, in das man alles tut, was einem persönlich praktisch vorkommt. Was genau gebraucht und auch angenommen wird, entscheidet die lokale Annahmestelle bei Ihnen vor Ort, wo Spenden gesammelt und Transporte organisiert werden. Generell kann man sagen, dass derzeit Medikamente besonders wichtig sind. Ich denke auch, dass wir den Binnengeflüchteten mit Hygieneartikeln helfen müssen, mit Windeln, Binden, Feuchttüchern, Zahnpasta.

Hinzu kommt alles, was Menschen warmhält, Decken und Schlafsäcke etwa. Aber wie gesagt: Da muss man sich vor Ort bei der jeweiligen Organisation informieren, seien es Kirchen, die Caritas oder die ukrainischen Gruppen oder andere.

Auf welchen Zeitrahmen stellen Sie sich ein?

Niemand kann sagen, wie lange die jetzige Notlage dauert. Es zeichnet sich aber ab, dass immer mehr Menschen an den ukrainischen Grenzen betreut und in die Nachbarländer gebracht werden müssen. Da werden sie auch Hilfe brauchen. Es kann gut sein, dass bald bei Ihnen in der Region Braunschweig Ukrainer ankommen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Deshalb ist es von allergrößter Bedeutung, dass die Solidarität nicht so schnell erlahmt.





