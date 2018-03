„Es geht nicht nur um Luther“

Hannover Alle Leserbriefe beziehen sich auf den Reformationstag als Feiertag bzw. auf den Leitartikel „Ein Tag der Freiheit“ vom 2. März:

Danke für den ausgezeichneten Leitartikel von Andreas Berger zum Thema „Reformationstag“! Überzeugend legt er dar: Es geht nicht um die Verehrung der Person Martin Luthers, sondern um die Reformation als Wurzel neuzeitlichen und aufgeklärten Denkens. Die Reformation, das hat das vergangene Jubiläumsjahr klar gezeigt, ist mehr als eine innerkirchliche Erneuerungsbewegung des 16. Jahrhunderts. Vertreter der jüdischen Gemeinde wenden nun ein, Luthers Antisemitismus stehe dem gesetzlichen Feiertag entgegen. Aber gerade im Festjahr 2017 hat man sich so intensiv wie kaum zuvor mit dieser problematischen Seite des Reformators auseinandergesetzt. Ein solcher Feiertag kann dazu dienen, diese kritischen Erkenntnisse zu sichern und zu vertiefen.

Die Kirchen werden beim Reformationstag besonders gefordert sein, diesen auch offen und attraktiv für alle zu gestalten. Vielleicht gelingt es auch, an diesem Tag den US-Import Halloween, bei dem es um nichts geht außer Verkleiden und Süßigkeiten, stärker aus der Öffentlichkeit zu drängen.

Wilfried Steen, Vechelde

Am Reformationstag gemeinsam feiern

Die Darstellung und die Argumente in dem Leitartikel sind sehr oberflächlich. Als Katholik wende ich mich gegen den Passus von unfreundlichen „Anwürfen von katholischer und jüdischer Seite“. Dem Autor empfehle ich diese Aussage in Pinchas Lapides Buch „Der Jude Jesus“ zu beherzigen: „Warum diese Hasswelle, die wie ein blutroter Faden von Golgotha bis Auschwitz reicht?“ Ja, diesen blutroten Faden gibt es. Davon zeugen antijüdische Hasstiraden der Kirchenväter in den ersten 800 Jahren Christentum. Da ist ein Bazillus übergesprungen zu Luther mit dem Buch „Von den Juden und ihren Lügen.“ Man schämte sich lange nicht der die Juden verachtenden Fürbitten in der katholischen Karfreitagsliturgie. Dann gab es Ghettos, diskriminierende Judengesetze und auch nach der Aufklärung und Judenemanzipation in Deutschland viele antijüdische Hinweise in schöngeistigen Werken.

Vielleicht ist mit den Kritikern übereinzukommen, einen arbeitsfreien Reformationstag auch gemeinsamen Gottesdiensten und Aussprachen zu widmen, zu denen Juden eingeladen sind und selbst einladen. Wie kann man den in der Welt verbreiteten Hass bekämpfen, wenn Angehörige verwandter Religionen immer noch keinen Frieden miteinander finden?

Heribert Stallmeister, Wolfsburg

Ein Feiertag sollte alle Religionen ansprechen

Die jüdischen Proteste gegen eine Wiedereinführung des staatlichen Feiertags „Reformationstag“ kann ich nur unterstützen:

1. Luther war letztlich kein Wegbereiter der Aufklärung, sondern ein zutiefst mittelalterlicher Mensch, der zudem noch die Juden verteufelte.

2. Juden sind schon mehr als tausend Jahre unsere Mitbürger, und gerade in Deutschland wurden sie fast immer verfolgt – der Holocaust ist noch nicht lange her. Trotzdem sieht der deutsche Staat nicht die Notwendigkeit, als Zeichen des Gesinnungswandels endlich einen jüdischen Feiertag einzuführen.

3. Unsere Gesellschaft ist multireligiös; insbesondere gibt es neben jüdischen viele muslimische deutsche Bürger und Bürgerinnen. Damit sind alle weltanschaulich nicht religiös eingestellten Bürger noch gar nicht erfasst! Jedenfalls hat der deutsche Staat, insbesondere das Land Niedersachsen, eine Fürsorgepflicht für alle seine Bürger.

Was tun? Sinnvoll wäre, wenn das Land Niedersachsen entweder einen jüdischen und einen muslimischen Feiertag einführte. Oder man, wie es Recep Bilgen, der Vorsitzende des Rates der Muslime in Niedersachsen, vorschlägt, einen Feiertag einführte, „mit dem alle Glaubensgemeinschaften etwas anfangen könnten“.

Magdalene Lichte-Dierks, Braunschweig

Es muss nicht gerade der 31. Oktober sein

Ich bin froh, dass Martin Luther durch seine Übersetzung jedem die Bibel zugänglich gemacht hat. Traurig bin ich über seine nicht nachvollziehbaren negativen Äußerungen über Juden. Ich fände es deshalb gut, aus Solidarität mit Israel nicht gerade den 31. Oktober als neuen Feiertag zu nehmen.

Karin Marhold, Braunschweig

Der 8. Mai wäre ein Feiertag für alle

Ich schlage den 8. Mai vor. An diesem Tag wurde 1949 das Grundgesetz für die BRD beschlossen. Alle, die einen deutschen Pass besitzen, können sich damit identifizieren, egal welcher Ethnie oder Religion sie angehören.

Manfred Kober, Adenbüttel

Auch der 17. Juni sollte im Gedächtnis bleiben

Warum wird nicht der „alte“ Tag der Deutschen Einheit wieder zu Ehren gebracht? Die Ereignisse um dem 17. Juni sollten auf jeden Fall auch im Gedächtnis bleiben. Wenn denn ein weiterer Feiertag überhaupt notwendig ist...

Heidrun Terasa, Wolfsburg