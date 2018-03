„Mutationen sind kein Zufall“

Bartagamen in verschiedenen Mutationsformen: Unten ist die Wildform zu sehen, darüber zwei durch unterschiedliche Gen-Gaben hervorgerufene Mutationen mit und ohne Schuppen.. Foto: Michel C. Milinkovitch/dpa

Braunschweig Zu „Die Biologie ist ohne Evolution sinnlos“ vom 13. März:

Die Evolution ist der grundlegende Prozess unseres Universums, nicht nur in der belebten Welt, sondern von Beginn an. Jedoch zu glauben, dass diese einem Wunder gleiche Entwicklung auf zufälligen Mutationen beruht, ist absurd. Schon die Ausdrucksweise, Tiere oder Pflanzen hätten sich ihrem Lebensraum „angepasst“, zeigt, dass es sich nicht um Zufälle handelt. Jeder Schritt in der Evolution ist eine intelligente Antwort auf geänderte Umweltbedingungen, ein einmaliger, unumkehrbarer Akt, der in gewisser Weise eine Schöpfung darstellt. Und hier treffen sich Evolution und Schöpfung, die gemeinsam unser wundervolles Universum gestalten.

Wilfried Buchwald, Gifhorn

Die Bibel ist kein Lehrbuch für Biologie

Zu demselben Thema:

Ich glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Die Bibel ist jedoch kein Lehrbuch für Physik, Chemie und Biologie. Für mich hat Gott eben auch die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge geschaffen, wie sie sind, so dass die Wissenschaft herausfindet, was Evolutionstheorie genannt wird. Der Satz in dem Artikel, „Der Biologie kann es freilich egal sein, ob die Evolution durch einen Schöpfergott in Gang gesetzt wurde“ , bringt es auf den Punkt. Ich als Christ stelle die Wissenschaft nicht infrage. Ich finde es nur schade, wenn mit wissenschaftlichen Erkenntnissen versucht wird, Gott zu widerlegen. Übrigens, niemand von uns war dabei!

Markus Riedig, Salzgitter

Brücke zum Glauben wird angeboten

Auch dazu:

Johannes Kaufmann hat die Situation der Evolutionstheorie in der modernen Biologie dargestellt, mit einer anderen wissenschaftlichen Theorie verglichen und eine Brücke zu religiösem Glauben angeboten. Ich bedanke mich für diesen hervorragenden Artikel.

Jürgen Wiesner, Wolfsburg

Danke für Klarstellung in Sachen Evolution

Ebenfalls zu dem Artikel:

Danke für die Klarstellungen zur Evolutionstheorie und zur Rolle der Theorie in der Wissenschaft.

Roswitha Ristau, Braunschweig