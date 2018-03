„Was tut Erdogan als nächstes?“

Afrin Zu „Kurden-Stadt Afrin ist gefallen“ vom 19. März:

Was lassen Nato und EU dem Führer der Türken als nächstes durchgehen? Erst der inszenierte Putsch, dann die Präsentation einer Bewegung als Verursacherin ohne echten Beweis, dann die blitzartigen Massenentlassungen aller Verdächtigen aus Verwaltung, Polizei, Militär, Bildungswesen usw., dann die Aufhebung der Immunität und folgende Verhaftung oppositioneller Parlamentarier, dann die Gleichschaltung von Presse, Medien und Justiz, dann das Auffüllen der Gefängnisse mit Kritikern aller Art, dann die Denunzierung eines Nachbarvolkes als Terroristen, dann dieser Logik folgend der völkerrechtswidrige Überfall auf diese Nachbarn, die überhaupt keine Bedrohung darstellten, zuletzt der völkerrechtswidrige Einmarsch mit anschließender Annektierung staatsfremden Gebiets.

Zuletzt? Was kommt als nächstes? Das Muster entspricht beängstigend dem, was Europa vor 85 Jahren erlebt und tatenlos beobachtet hat. Nur haben damals die europäischen Nachbarn dem Reich keine Rüstungsgüter geliefert oder den kriminellen Politikern Tee serviert.

Volker Mewes, Braunschweig

Kurden werden ihrer Rechte beraubt

Zu demselben Thema:

Das deutsche Grundgesetz sichert auch den Kurden hierzulande zu, dass sie gegen Unrecht protestieren und demonstrieren. Sogar Waffen wie den Leopard II an ein Land wie die Türkei zu liefern, das damit ein anderes Volk angreift, untersagt unsere Verfassung.

Außerdem ist es nicht schwer, die demonstrierenden Kurden zu verstehen. Das Problem ist, dass die Kurden keinen eigenen Staat haben, unterdrückt sowie in ihrer Existenz bedroht werden und die Welt davor die Augen verschließt. Als altes Kulturvolk leben die Kurden sehr wohl im eigenen Land Kurdistan. Aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde es von den Siegermächten unter der Türkei, Syrien, Irak und Iran aufgeteilt. Diese Teilung brachte dem kurdischen Volk unermesslich viel Leid. Denn die damals dort entstandenen Staaten führten und führen sich auf als Besatzer. Sie turkisieren und arabisieren das Land der Kurden und gestehen ihnen nicht ihre legitimen Rechte zu. Mit vielen Unterdrückungsmaßnahmen bekämpfen sie die kurdische Kultur, Sprache und Existenz.

In Nordsyrien haben die Kurden eine demokratische Selbstverwaltung aufgebaut, mit eigenen kurdischen Schulen, Universitäten usw. Dies zu zerstören, ist die Absicht der Türkei aktuell.

Dorothee Schulze-Ali, Königslutter

Erdogan ist die größte Gefahr für Weltfrieden

Ebenfalls dazu:

Es ist an der Zeit, dass Europa Erdogan aufhält und ihm seine Grenzen aufzeigt. Erdogan ist versessen darauf, die Kurden zu vernichten, egal wo sich diese aufhalten und leben. Die Kurden sind von Erdogan zum Abschuss freigegeben, sind Freiwild.

Sind unsere Politiker wirklich so blind oder wollen sie nicht sehen, wie Erdogan versucht, den Nahen Osten unter seine Knechtschaft zu bringen? Erdogan ist brandgefährlich, er ist dabei einen Flächenbrand auszulösen, der den Nahen Osten ins Chaos stürzt – und Europa gleich mit.

Deutschland, Europa muss Erdogan aufhalten, darf nicht zulassen, dass Erdogans Hass auf die Kurden nach Europa getragen wird und sich in Europa die Türken mit den Kurden bekriegen. Wann kapieren unsere Politiker eigentlich, dass zurzeit nicht Putin und Trump das große Problem sind, sondern Erdogan?! Denn der nutzt es gnadenlos aus, dass sich Putin, Trump und Europa gegenseitig anknurren, anstatt für Frieden im Nahen Osten zu sorgen.

Deutschland, Europa muss Druck auf Erdogan, die Kurden sowie alle Nahoststaaten ausüben und endlich zu Verhandlungen zwingen, egal welcher Religion, Rasse sie angehören, wie arm oder reich sie sind. Solange im Nahen Osten wie auch in Afrika Kriege ausgetragen werden, so lange wird es nie friedlich auf dieser Welt. Wenn jetzt nicht etwas unternommen wird, dann geht die Welt in Flammen auf, und es wird keine Gewinner, sondern nur Verlierer geben.

Lothar Sommer, Braunschweig