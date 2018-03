„Russland ist der Sündenbock“

„Botschaft der russischen Föderation“ steht auf dem Schild am Eingang zur russischen Botschaft. Im Zusammenhang mit der Affäre Skripal weisen die USA und mehrere EU-Staaten russische Diplomaten aus. Foto: Paul Zinken/dpa

Brüssel Zu „Eskalation mit Ansage“ vom 27. März:

Was wir momentan erleben, wie sich das Verhältnis von der EU mit Russland immer mehr abspaltet, ist nicht zu begreifen. Da können die Briten einfach so behaupten, dass das Nervengift aus Russland stammt (was wohl stimmt) und dass für den Anschlag auf den Ehemaligen Agenten „nur“ Russland verantwortlich ist (nur eine Vermutung) und sofort geht (fast) die ganze EU – allen voran Deutschland und Frankreich – auf Abstand zu Russland und übernimmt ungeprüft die Meinung der Briten.

Auf die Bitte der Russen, doch eine Probe des Giftes zu untersuchen, gehen die Briten nicht ein. Haben die Angst, dass vielleicht herauskommen könnte, dass Russland gar nichts mit dem Anschlag zu tun hat?

Russland wird momentan für alles verantwortlich gemacht. Ist ja auch der leichteste Weg, sich einen Sündenbock zu suchen, um seine eigenen Schwächen zu kaschieren. Das sieht man schon daran, dass die EU nicht einheitlich auf den „Befehl“ der Briten reagiert, denn nicht alle Staaten haben russische Botschafter des Landes verwiesen – und das ist auch gut so.

Björn Hammerer, Braunschweig

Im Zweifel für den Angeklagten

Zum selben Thema:

In dubio pro reo! Beim tödlichen Giftanschlag am Doppelspion Skripal in Großbritannien weisen ganz offensichtlich einige Indizien auf indirekte oder gar direkte Tatbeteiligung aus Russland hin. Dennoch scheint es bisher keine ausreichende Beweislage für eine Verurteilung zu geben. Die Ausweisung von vielen russischen Diplomaten aus Deutschland und mehreren anderen westlichen Staaten hat schon das Geschmäckle einer Verurteilung mit entsprechender Bestrafung und irritiert mein Rechtsempfinden deutlich.

Gilt nicht auch hier das wertvolle Prinzip der Unschuldsvermutung bis zu tatsächlichen Aufklärung? Der Vorwurf einer Verweigerung der Mitarbeit zur Aufklärung an Russland entspricht ohne Zweifel auch nicht dem juristischen Anspruch eines Rechtsstaates. Diese diplomatischen Konsequenzen nutzen niemandem – sie tragen eher zur weiteren Eskalation der bereits jetzt nicht ungefährlichen weltpolitischen Situation bei.

Harry Howorka, Schöningen

Was, wenn Russland nicht verantwortlich ist?

Ebenfalls dazu:

Ich frage mich, was denn unserer Regierung lieber wäre: dass Russland tatsächlich für den Anschlag verantwortlich zeichnet oder eben nicht?

Viele von uns Deutschen haben augenscheinlich vergessen, wie es ist, auf einem atomaren Pulverfass zu sitzen.

Wenn Russland tatsächlich und ohne irgendeinen Zweifel für den Nervengift-Anschlag verantwortlich war, muss es Verantwortung übernehmen, aber doch bitte nicht um den Preis eines neuen Kalten Krieges, der eventuell nur die Vorstufe eines heißen Krieges sein könnte.

Der arg von der Krone der Schöpfung gebeutelten Natur wäre das vielleicht gar nicht so unrecht. Aber wenn Russland für den Anschlag nicht verantwortlich war:

Weisen wir dann US-amerikanische Diplomaten aus und brechen die diplomatischen Beziehungen zum Mutterland von 007 ab? Ach, nein? Ja dann ...

Werner Knurr, Hornburg