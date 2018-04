„Wasserstoff könnte grün sein“

Wolfsburg Zu „In Wolfsburg können nun auch Brennstoffzellen-Autos tanken“ und dem Leitartikel „Wasserstoff-Experiment“ vom 28. März:

Der Leitartikel wird dem Potenzial der Brennstoffzellentechnik nicht gerecht und rückt sie zu Unrecht in die Experimentierecke. Auch die Batterietechnik befindet sich meiner Meinung nach noch in der „Hobbyecke“ und ist genauso wenig „grün“, solange der Ladestrom wie heute aus dem Netz kommt, das mit Strom aus Kohlekraftwerken gespeist wird. Im Gegensatz zum Ladestrom für batteriebetriebene KFZ könnte man Wasserstoff mit „grünem“ Windstrom der Off-Shore-Windparks zentral in küstennahen Anlagen erzeugen. „Grüner“ Wasserstoff wäre also schon heute zu erzeugen und könnte an dafür ausgerüstete Tankstellen transportiert werden. Soviel zum Argument, dass Wasserstoff nicht klimaneutral verfügbar wäre. Die beste Technik wird sich durchsetzen, unabhängig davon was die Politik vorher gefördert hat.

Werner Dobrzynski, Wolfenbüttel

Brennstoffzelle hat großes Potenzial

Zum selben Thema:

Attraktiv an der Brennstoffzelle: Durch sogenannte „kalte Verbrennung“ wird direkt Strom erzeugt; bei der Wasserstoff-gespeisten Brennstoffzelle kommt hinten nur Wasserdampf heraus.

Im PKW kommen Gesichtspunkte hinzu, die viele Fragen aufwerfen, auf die es noch keine gesicherten Gesamtaussagen gibt: Herstellungskosten der Brennstoffzelle, Verbrauch an teuren Katalysatormetallen, für die Wasserstofferzeugung wird in Deutschland derzeit noch zu einem Drittel Strom aus Kernkraft eingesetzt. Die Tankstellen-Infrastruktur und die Speicherung des Wasserstoffs im PKW-Tank ist bei maximal 700 bar „nicht ganz ohne“ – unter Sicherheits- wie auch Finanzierungsgesichtspunkten.

Wenn die Wasserstofferzeugung wirklich auf „grünem Strom“ basiert, ist die Brennstoffzelle durchaus interessant und kann einen Beitrag zur Lösung der Umweltfrage liefern. Es sind aber noch viele Fragen zu beantworten.

Bernd Miehe, Gifhorn