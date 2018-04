„Wir haben in Deutschland längst eine Mischkultur“

Berlin Zum Interview „Der Antisemitismus wird wieder stärker“ vom 31. März:

Herr Schäuble hat für mich überzeugend dargestellt, wie er den Satz „Der Islam gehört zu Deutschland“ versteht. Er betont, dass Deutschland kulturell von einer christlich-jüdisch-atheistischen Gedankenwelt und ihren Traditionen geprägt ist. Ausdruck hiervon ist unser 1949 entstandenes Grundgesetz. Tatsache ist auch, dass seit etwa 60 Jahren Menschen aus dem islamischen Kulturkreis bei uns einwandern. Allein durch die Tatsache des Hierseins dieser großen Zahl an Muslimen hat sich unsere Kultur schon gewandelt in eine christlich-islamisch-atheistische Mischkultur. Basis für das Zusammenleben ist laut Schäuble das Grundgesetz, und die Aufgabe des Staates sei es, dessen Regeln durchzusetzen. Gestritten wird über die Frage, wie groß die Zahl der muslimischen Zuwanderer und damit der Einfluss des Islams in Deutschland zukünftig sein wird. Die hohe Zahl an Muslimen wird in den nächsten Jahren gemeinsam mit Christen und Atheisten in der Lage sein, das Grundgesetz zu ändern. Das heißt nicht, dass es unfriedlicher wird, sondern nur, dass sich Deutschland kulturell stark verändert. Und viele Deutsche möchten eine solche Entwicklung nicht zulassen.

Friedrich-H. Jahn, Salzgitter

Schäuble widerspricht sich auffallend

Zum selben Thema:

Dass Politiker Wort und Tat selten in einem Zusammenhang sehen, dürfte nicht neu sein. Was der Herr Bundestagspräsident Schäuble aber hier zum Besten gibt, setzt dem Ganzen die Krone auf. Einerseits sagt er: Wir können nicht den Gang der Geschichte aufhalten. Andererseits stellt er fest, wie groß die Aufgabe für freiheitliche Gesellschaften ist, Errungenschaften wie Toleranz und Religionsfreiheit unter den Bedingungen des schnellen Wandels und dieser gewaltigen Migration durchzusetzen. Die Geschichte ist doch nicht aufzuhalten. Was will er da durchsetzen? Vor den Folgen der Migration warnen geht auch nicht. Das ist Rechtspopulismus Herr Bundestagspräsident, nicht gewusst? Eine Änderung des Wahlrechts ist für ihn schon fast die Quadratur des Kreises, aber den seit Jahrhunderten existierenden Antisemitismus mit unserem Demokratieverständnis Einhalt gebieten, das soll gehen. Toll, immer feste dran glauben.

Wolfhard Peters, Schöppenstedt