„So ein Präsident ist gefährlich“

Washington Zu „Trump: Die Raketen werden kommen“ vom 12. April:

Normalerweise laufen Kriegsvorbereitungen und Raketenangriffe in geheimer Mission. Herr Trump aber möchte seine Vorhaben in die ganze Welt posaunen und fühlt sich durch seine Twitter-Aktionen sehr stark.

Dabei merkt er gar nicht, dass so ein Verhalten in seiner Position nicht angemessen und überaus kindisch ist.

So ein Präsident ist in seinem Amt sehr gefährlich. Herr Trump sitzt innen- und außenpolitisch auf einem Pulverfass und fällt auf die Giftgasanschlag-Propaganda herein.

Jetzt hat ein weltweiter Handelskrieg begonnen, der sich über Syrien auch zum Weltkrieg ausweiten kann. Der Handel muss schon florieren – da sollte aber auch ein vertretbares globales Miteinander stattfinden.

Eckart Sander, Salzgitter