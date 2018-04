Ankara Zu „Erdogan kündigt Neuwahlen am 24. Juni an“ vom 19. April:

Bei dem von Herrn Erdogan in den letzten Tagen angekündigten weiteren Entwicklungen in der Türkei mit vorgezogenen Neuwahlen bleibt dieses Mal zu hoffen, dass die deutsche Bundesregierung von Anfang an eine klare Kante zeigt und auf deutschem Boden jeden ausländischen Wahlkampf unterbindet.

Gerhard Nothaft, Salzgitter-Bad