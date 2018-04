Andrea Nahles spricht bei einer Protest-Demonstration am Rande einer Preisverleihung an Amazon-Chef Jeff Bezos. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden Zu „Ein Dämpfer für die Trümmerfrau “ vom 23. April:

Frau Nahles eine Trümmerfrau? Wer hat sich dieses Wort denn ausgeguckt? „Trümmer“ ihrer Partei – nein, „Scherbenhaufen“ klingt besser.

Trümmerfrauen müssen wir in Ehren halten. Ich habe als kleines Mädchen in Berlin die wirklichen Trümmerfrauen erlebt. Sie haben im Schweiße ihres Angesichtes in den Ruinen von Berlin Steine geklopft und von Schutt und Asche befreit. Ob Herr Braune die damalige Realität kannte? Ich bin ihm nicht böse, aber diese Erinnerung ist mir sehr wichtig.

Hella Matzat, Salzgitter-Bad