Braunschweig Arbeitskraft sinnvoller nutzen

Zu „Ohne Lokführer mit dem Zug von Braunschweig nach Gifhorn“

vom 7. Mai:

Wenn selbst der schienengebundene Verkehr erst in 15 Jahren fahrerlos unterwegs sein will, wie soll das dann in absehbarer Zeit mit dem ungleich komplizierteren Straßenverkehr funktionieren? Die gesamte Arbeitskraft, die wir dort binden, sollte lieber für sinnvollere Projekte wie beispielsweise Müllvermeidung und, wo nicht möglich, -verwertung, sowie für das Vorantreiben der Energiewende genutzt werden.

Jörg Weddingen, Braunschweig