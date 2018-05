„Man setzt wieder vollkommen auf die A39“

Salzgitter Zu „Mehr Platz für Industrie und Gewerbe?“ vom 15. Mai:

Obwohl es noch offen ist, ob das geplante Gewerbegebiet erschlossen wird, fällt doch ins Auge: Bei der Verkehrsanbindung wird wieder vollkommen auf die A39 und öffentliche Straßen gesetzt.

An einen Bahnanschluss scheint niemand zu denken, obwohl doch immer wieder gebetsmühlenhaft seitens der Politiker gefordert wird, dass mehr Güter als bisher auf der Schiene transportiert werden sollen. In diesem Zusammenhang verstehe ich auch die Volkswagen AG nicht. Erst investiert sie in die Bahnstrecke nach Harvesse, dann stellen die Verantwortlichen fest, dass der Straßentransport doch besser funktioniert. So wird das nie etwas mit „Die Güter gehören auf die Bahn“.

Horst Gerike, Hannover